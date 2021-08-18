На глазах владельца: во Львовской области пьяный мужчина угнал с заправки Audi A6

На Львовщине будут судить 37-летнего мужчину, который угнал автомобиль Audi A6. Рыночная цена авто составляет более 220 тыс. гривен.

Инцидент произошел недалеко от Золочева утром 3 июля. Водитель Audi A6 подъехал к одной из автозаправочных станций и пошел к кассе, чтобы рассчитаться за бензин.

Пока возле автомобиля никого не было, 37-летний мужчина проник в салон и уехал в неизвестном направлении.

Водитель похищенного Audi A6 сразу позвонил в полицию. Злоумышленника нашли на следующий день в соседнем городе Буск.

Во время проведения следственных действий мужчина полностью признал свою вину. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

В ближайшее время начнутся судебные слушания по делу. За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Источник: Львовская областная прокуратура