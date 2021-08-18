На очах власника: у Львівській області п’яний чоловік викрав із заправки Audi A6

На Львівщині судитимуть 37-річного чоловіка, який викрав автомобіль Audi A6. Ринкова ціна авто становить понад 220 тис. гривень.
Інцидент стався неподалік Золочева вранці 3 липня. Водій Audi A6 під’їхав до однієї із автозаправних станцій і пішов до каси, щоб розрахуватися за бензин.
Поки біля автомобіля нікого не було, 37-річний чоловік проник у салон і поїхав у невідомому напрямку.
Водій викраденого Audi A6 відразу зателефонував до поліції. Зловмисника знайшли наступного дня у сусідньому місті Буськ.
Під час проведення слідчих дій чоловік повністю визнав свою вину. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Найближчим часом почнуться судові слухання у справі. За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Джерело: Львівська обласна прокуратура