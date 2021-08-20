Убийство в Одессе: мужчина лишил жизни экс-соседа из-за угроз его 5-летней дочери

35-летний одессит Евгений Путров, находясь уже на скамье подсудимых не жалеет, что убил бывшего соседа. Перед судьей даже не пытался выкручиваться. Честно и с холодной головой рассказал, как лишил жизни 57-летнего знакомого.

Жуткая расправа произошла в квартире Виталия. Тело хозяина нашла его любимая. Женщина сразу вызвала полицейских. Правоохранители очень быстро вышли на след убийцы.

По словам руководитель отделения №3 Одесского районного управления полиции Виктора Дудки, полицейские установили злоумышленника по горячим следам. Фигурант дела не возражал свою вину.

Евгений — бывший сосед убитого. Зарабатывал на жизнь тем, что мастерил рыболовные снасти. В том доме живет его бывшая жена с дочкой.

Несмотря на то, что супруги давно развелись, ребенка мужчина посещал почти каждый день. И знал, что женщина с девочкой постоянно страдали от 57-летнего агрессивного соседа. 27 лет Виталий провел в тюрьме. Однако как только выходил на свободу, туго становилось всем жителям некогда тихого двора на одесской Молдаванке.

Несколько месяцев назад агрессивный мужчина едва не выполнил свое обещание. Он поджег одежду своей любимой, которая сушилась на улице. Если бы соседи вовремя не потушили пламя, огонь мог бы перекинуться на газовую трубу — тогда мог произойти взрыв.

Разговор с 57-летним соседом после пожара не дал результатов. Когда Виталий пригрозил расправой дочери Евгения, мужчина уже не выдержал — это была последняя капля.

Накануне отчаянной расправы 57-летний Виталий пригрозил семье Евгения, что порежет их. Больше всего перепугалась 5-летняя Злата, дочь Евгения. Это заставило отца пойти на крайний шаг. После мучительных раздумий Евгений решил убить обидчика. Он взял свои рабочие ножницы и пришел к Виталию домой.

Люди шокированы, что Евгений может попасть до 15 лет за решетку. Соседи считают, что ответственность за трагедию лежит во многом еще и на полиции, ведь Кристина неоднократно жаловалась правоохранителям на своего бывшего. Первое заявление написала еще в конце мая, сразу после пожара.

Евгений даже хочет понести заслуженное наказание. Он ни о чем не жалеет, поскольку считает, что фактически спас свою и еще несколько семей от агрессивного рецидивиста.