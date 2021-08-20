Вбивство в Одесі: чоловік позбавив життя екс-сусіда за погрози його 5-річній доньці

35-річний одесит Євген Путров, перебуваючи уже на лаві підсудних не шкодує, що вбив колишнього сусіда. Перед суддею навіть не намагався викручуватися. Чесно та з холодною головою розповів, як позбавив життя 57-річного знайомого.

Моторошна розправа сталася у квартирі Віталія. Тіло господаря знайшла його кохана. Жінка одразу викликала поліцейських. Правоохоронці дуже швидко вийшли на слід убивці.

За словами керівник відділення №3 Одеського районного управління поліції Віктора Дудки, поліцейські встановили зловмисника за гарячими слідами. Фігурант справи не заперечував свою провину.

Євген – колишній сусід убитого. Заробляв на життя тим, що майстрував риболовецькі снасті. У тому будинку мешкає його колишня дружина з донькою.

Попри те, що подружжя давно розлучилося, дитину чоловік навідував мало не щодня. І знав, що жінка з дівчинкою постійно потерпали від 57-річного агресивного сусіда. 27 років Віталій провів у тюрмі. Проте щойно виходив на волю, непереливки ставало усім мешканцям колись тихого двору на одеській Молдаванці.

Декілька місяців тому агресивний чоловік мало не виконав свою обіцянку. Він підпалив одяг своєї коханої, що сушився на вулиці. Якби сусіди вчасно не загасили полум’я, вогонь міг би перекинутися на газову трубу – тоді міг статися вибух.

Розмова з 57-річним сусідом після пожежі не дала результатів. Коли Віталій пригрозив розправою доньці Євгена, чоловік вже не витримав – це була остання крапля.

Напередодні відчайдушної розправи 57-річний Віталій пригрозив родині Євгена, що поріже їх. Найбільше перелякалася 5-літня Злата, донька Євгена. Це змусило батька піти на крайній крок. Після болісних роздумів Євген вирішив убити кривдника. Він взяв свої робочі ножиці та прийшов до Віталія додому.

Люди шоковані, що Євген може потрапити аж 15 років за ґрати. Сусіди вважають, що відповідальність за трагедію лежить великою мірою ще й на поліції, адже Христина неодноразово жалілася правоохоронцям на свого колишнього. Першу заяву написала ще наприкінці травня, одразу після пожежі.

Євген навіть хоче понести заслужене покарання. Він ні про що не жалкує, адже вважає, що фактично врятував свою та ще декілька родин від агресивного рецидивіста.