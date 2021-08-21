Принес домой, чтобы показать брату: в Ровно мальчика покусал котенок, больной бешенством

В Ровно 7-летнего мальчика покусал соседский котенок, у которого обнаружили бешенство. Через несколько дней животное нашли мертвым.

По словам матери маленького Артема, мальчик принес котика домой, чтобы показать старшему брату. В тот же миг животное покусало ребенка до крови.

— Была кровь из пальчика, мы обработали ему ранку и сказали детям присмотреть за котиком, чтобы знать, что с ним все хорошо, — рассказала женщина.

Сам Артем уже через несколько дней нашел котенка мертвым недалеко от дома. Судя по всему, его сбил автомобиль.

Вместе с родителями он отвез котенка на экспертизу. Только тогда выяснилось, что животное болело бешенством.

— После проведения соответствующих исследований был обнаружен возбудитель вируса бешенства, — подтвердил руководитель городской государственной больницы ветеринарной медицины Владимир Ольховый.

Мусор и крысы во дворе

По словам соседей, во дворе возле мусорки живет не один десяток крыс. Чаще всего именно они являются переносчиками бешенства.

Весь хлам на помойку сносит владелица дома Раиса. Она работает дворником и, похоже, ей совершенно безразлично, что из-за этого страдают дети.

Недавно соседи за свой счет наняли грузовик, который вывез со двора горы мусора. Однако в свой дом, где также много мусора, Раиса не впускает даже правоохранителей.

— Она сказала, что даже не откроет нам дверь, но она признала, что мусор в ее доме есть. Сказала, что скоро сама избавиться от него, — прокомментировали в полиции.

После инцидента с 7-летним Артемом ровенские ветеринары прививали от бешенства всех котов, которых смогли найти во дворе.

Медики напомнили, что в случае укуса кота необходимо срочно ехать в больницу, иначе последствия могут быть смертельными: лекарств от бешенства, к сожалению, не существует.