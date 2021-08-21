Приніс додому, аби показати братику: у Рівному хлопчика покусало кошеня, хворе на сказ

У Рівному 7-річного хлопчика покусало сусідське кошеня, у якого виявили сказ. Через кілька днів тваринку знайшли мертвою.

За словами матері маленького Артема, хлопчик приніс котика додому, щоб показати старшому брату. Тієї ж миті він покусав дитину до крові.

– Була кров з пальчика, ми обробили йому ранку і сказала дітям приглянути за котиком, щоб знати, що з ним все добре, не добре, – розповіла жінка.

Сам Артем вже за декілька знайшов кошеня мертвим неподалік дому. Судячи з усього, його збив автомобіль.

Разом із батьками він відвіз кошеня на експертизу. Тільки тоді з’ясувалося, що тваринка хворіла на сказ.

– Після проведення відповідних досліджень було виявлено збудник вірусу сказу, – підтвердив керівник міської державної лікарні ветеринарної медицини Володимир Вільховий.

Сміття і пацюки на подвір’ї

За словами сусідів, на подвір’ї біля смітників живе не один десяток гризунів. Найчастіше саме вони є переносниками сказу.

Увесь непотріб до смітників зносить власниця будинку Раїса. Вона працює двірником і, схоже, їй абсолютно байдуже, що через це страждають діти.

Нещодавно сусіди за власний рахунок найняли вантажівку, яка вивезла з подвір’я гори сміття. Однак до свого будику, де також багато сміття, Раїса не впускає навіть правоохоронців.

– Вона сказала, що навіть не відкриє нам двері, але вона визнала, що сміття у її будинку є. Сказала, що незабаром сама його позбудеться, – прокоментували у поліції.

Після інциденту з 7-річним Артемом ветеринари Рівного щепили від сказу усіх котів, яких змогли знайти на подвір’ї.

Медики нагадали, що у разі укусу кота необхідно терміново їхати до лікарні, інакше наслідки можуть бути смертельними: ліків від сказу, на жаль, не існує.