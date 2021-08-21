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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Приніс додому, аби показати братику: у Рівному хлопчика покусало кошеня, хворе на сказ

Приніс додому, аби показати братику: у Рівному хлопчика покусало кошеня, хворе на сказ

У Рівному 7-річного хлопчика покусало сусідське кошеня, у якого виявили сказ. Через кілька днів тваринку знайшли мертвою.

За словами матері маленького Артема, хлопчик приніс котика додому, щоб показати старшому брату. Тієї ж миті він покусав дитину до крові.

Приніс додому, аби показати братику: у Рівному хлопчика покусало кошеня, хворе на сказ

– Була кров з пальчика, ми обробили йому ранку і сказала дітям приглянути за котиком, щоб знати, що з ним все добре, не добре, – розповіла жінка.

Сам Артем вже за декілька знайшов кошеня мертвим неподалік дому. Судячи з усього, його збив автомобіль.

Разом із батьками він відвіз кошеня на експертизу. Тільки тоді з’ясувалося, що тваринка хворіла на сказ.

– Після проведення відповідних досліджень було виявлено збудник вірусу сказу, – підтвердив керівник міської державної лікарні ветеринарної медицини Володимир Вільховий.

Сміття і пацюки на подвір’ї

За словами сусідів, на подвір’ї біля смітників живе не один десяток гризунів. Найчастіше саме вони є переносниками сказу.

Увесь непотріб до смітників зносить власниця будинку Раїса. Вона працює двірником і, схоже, їй абсолютно байдуже, що через це страждають діти.

Приніс додому, аби показати братику: у Рівному хлопчика покусало кошеня, хворе на сказ

Нещодавно сусіди за власний рахунок найняли вантажівку, яка вивезла з подвір’я гори сміття. Однак до свого будику, де також багато сміття, Раїса не впускає навіть правоохоронців.

– Вона сказала, що навіть не відкриє нам двері, але вона визнала, що сміття у її будинку є. Сказала, що незабаром сама його позбудеться, – прокоментували у поліції.

Після інциденту з 7-річним Артемом ветеринари Рівного щепили від сказу усіх котів, яких змогли знайти на подвір’ї.

Медики нагадали, що у разі укусу кота необхідно терміново їхати до лікарні, інакше наслідки можуть бути смертельними: ліків від сказу, на жаль, не існує.

Джерело: Надзвичайні новини

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