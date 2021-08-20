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Юлія Захарченко |

Сын вызвал полицию: в Киеве пенсионер во время конфликта бил свою жену молотком в голову

Сын вызвал полицию: в Киеве пенсионер во время конфликта бил свою жену молотком в голову

В Киеве 82-летний мужчина пытался убить свою жену — житель столицы во время конфликта с любимой схватил молоток и нанес женщине несколько ударов в голову.

Пострадавшую с многочисленными гематомами и травмами голове в квартире в Оболонском районе обнаружил ее сын, который вызвал полицию.

Женщину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и многочисленными гематомами. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

По данным полиции, между супругами произошла ссора, во время которой киевлянин взял молоток и начал бить им женщину прямо в зону головы. Правоохранители задержали 82-летнего злоумышленника.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по статье 15 (Покушение на уголовное преступление) и статье 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения — ближайшее время он будет находиться под стражей. Подозреваемый может попасть за решетку на 15 лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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