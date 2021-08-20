У Києві 82-річний чоловік намагався вбити свою дружину – мешканець столиці під час конфлікту з коханою схопив молоток та завдав жінці декілька ударів у голову.

Потерпілу з численними гематомами та травмами голові у квартирі в Оболонському районі виявив її син, який викликав поліцію.

Жінку госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та численними гематомами. Наразі лікарі надають їй необхідну медичну допомогу.

За даними поліції, між подружжям сталася суперечка, під час якої киянин взяв молоток та почав бити ним жінку прямо у зону голови. Правоохоронці затримали 82-річного зловмисника.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та статтею 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – найближчий час він перебуватиме під вартою. Підозрюваний може потрапити за ґрати на 15 років.