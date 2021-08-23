Во Львове маршрутка столкнулась с грузовиком нагруженным автомобилями

Во Львове на улице Городоцкая у Привокзального рынка произошло ДТП.
Фура с прицепом, нагруженым автомобилями, столкнулась с маршруткой.
Из-за аварии всю транспортную полосу парализовало. На пути образовалась большая пробка.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее в Николаевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб на месте.
Потеряв контроль над управлением, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с легковушкой ВАЗ (Лада) 2112, после чего влетел в грузовик DAF, перевозивший арбузы.
Джерело: VARTA1
Фото: VARTA1