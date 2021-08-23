Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Во Львове маршрутка столкнулась с нагруженным автомобилями грузовиком

Во Львове маршрутка столкнулась с нагруженным автомобилями грузовиком

Во Львове на улице Городоцкая у Привокзального рынка произошло ДТП.

Фура с прицепом, нагруженым автомобилями, столкнулась с маршруткой.

Из-за аварии всю транспортную полосу парализовало. На пути образовалась большая пробка.

Во Львове маршрутка столкнулась с грузовиком нагруженным автомобилями

Информации о пострадавших нет.

Читайте
Отпала кабина посреди дороги: в Харькове произошло ДТП с участием грузовика

Напомним, ранее в Николаевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб на месте.

Потеряв контроль над управлением, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с легковушкой ВАЗ (Лада) 2112, после чего влетел в грузовик DAF, перевозивший арбузы.

Джерело: VARTA1

Фото: VARTA1

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка