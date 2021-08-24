В результате ДТП погиб Валентин Черненко — путешественник-рекордсмен и блогер. В 2019 году он преодолел пешком 5 477 км из Киева в Лиссабон.

О смерти Черненко сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

— 22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе, — написала она в Facebook.

В полиции сообщили, что авария произошла около трех часов ночи на 100 км автодороги Киев — Ковель — Яготин на перекрестке возле села Ризня Малинского общины Житомирской области.

По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль Daewoo Lanos под управлением 38-летнего киевлянина и Audi, за рулем которого находился 37-летний житель столицы. ДТП произошло, когда Lanos выезжал из второстепенной дороги на главную.

Полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В 2019 году Валентин Черненко за 161 день совершил одиночный пеший переход из Киева в Лиссабон длиной 5 477 км и установил рекорд.

Источник: Лана Ветрова, Нацполиция

Фото: Валентин Черненко