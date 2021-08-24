Внаслідок ДТП загинув Валентин Черненко – мандрівник-рекордсмен і блогер. У 2019 році він подолав пішки 5 477 км з Києва до Лісабона.

Про смерть Черненка повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

– 22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі, – написала вона у Facebook.

У поліції повідомили, що аварія сталася близько третьої години ночі на 100 км автодороги Київ – Ковель – Яготин на перехресті поблизу села Різня Малинської громади Житомирської області.

За інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 38-річного киянина та Audi, за кермом якого перебував 37-річний житель столиці. ДТП сталася, коли Lanos виїжджав з другорядної дороги на головну.

Поліція порушила справу за за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У 2019 році Валентин Черненко за 161 день здійснив одиночний піший перехід із Києва до Ліссабона довжиною 5 477 км і встановив рекорд.

Джерело: Лана Вєтрова, Нацполіція

Фото: Валентин Черненко