По меньшей мере два человека пострадали во время взрывов в Одессе сегодня утром, 8 июня, когда российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и Одесская областная прокуратура.

Взрывы в Одессе 8 июня: что известно

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в направлении Одессы из акватории Черного моря и с северного направления.

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Впоследствии прогремели взрывы в Одессе.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека, которые в момент удара находились на остановке общественного транспорта. Это женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутного такси.

Известно, что одна из женщин получила множественные осколочные ранения. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое.

По уточненным данным от главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате вражеской атаки на юге Одесской области повреждено оборудование одного из энергетических объектов.

В регионе зафиксированы перебои с электроснабжением для более тысячи потребителей.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в Черноморске Одесской области поврежден 14-этажный жилой дом и частное домовладение в одном из сел.

Из-за вражеского обстрела частный дом охватил пожар.

Информация о пострадавших во время этой атаки не поступала.

Напомним, что накануне 7 июня российские войска также атаковали Балабино Запорожской области.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, после удара погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро пострадали.

По предварительным данным, удар произошел также вблизи остановки общественного транспорта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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