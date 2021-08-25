Чоловіку, який погрожував вибухом на святкуванні Дня Незалежності, повідомили про підозру

Правоохоронці Києва повідомили про підозру громадянину України, який вранці 22 серпня зробив дзвінок про підготовку вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

Під час досудового розслідування поліція встановила, що вранці 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських спонукань зробив дзвінок на гарячу лінію 1551.

– Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї й вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України, – повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили і затримали чоловіка, який скоїв дзвінок. Зброї або вибухових пристроїв у затриманого не виявили.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру по ч.1 ст.259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

На Алеї Героїв Небесної сотні поблизу станції метро Хрещатик під час Маршу захисників невідомий облив зеленкою п’ятого президента Петра Порошенка. Поліція встановила особу нападника.

Його затримали відразу після інциденту та доставили до Печерського управління поліції.

Ним виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Про мотиви його вчинку не повідомляється.

З ним проводяться слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – Хуліганство.