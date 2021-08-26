К чему приводит нарушение ПДД: топ жутких аварий на дорогах Украины

Этот поворот на международной трассе возле села Птичье в Ровенской области местных давно ужасает. Ведь здесь с жуткой периодичностью разбиваются и погибают люди.

На этот раз к кровавой трагедии привело дерзость водителя микроавтобуса Renault. Разогнался так, что просто не вписался. Бус врезался в отбойник с такой силой, что пассажиры вылетели из салона вместе с сиденьями. Два человека погибли мгновенно, еще пятеро — травмированы. Один человек — в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Следователи предполагают, что виной всему превышение скорости.

— Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля Renault Traffic не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате ДТП два человека погибли и еще один человек находится с травмами в реанимации. Также еще четыре человека после оказания помощи отпущены, — сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Еще одно ДТП произошло на столичном проспекте. Автобус, полностью набитый пассажирами, как с трамплина слетел с очень высокого бордюра и перевернулся.

До 18 человек обратились к медикам. Восемь из них пришлось даже госпитализировать. И это относительно повезло. Уже неуправляемый автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза. Сам водитель уверяет: увидел впереди ДТП и решил проскочить.

Кроме того, на въезде в Киев со стороны единой скоростной автомагистрали водитель Audi так разогнался, что не заметил других автомобилей, которые остановились на светофоре. Буквально разгромил Ford, в котором ехал главный футбольный арбитр Украины, 72-летний итальянец Лучано Луче. Его и помощника с серьезными травмами уже прооперировали в нейрохирургии.