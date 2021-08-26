До чого призводить порушення ПДР: топ моторошних аварій на дорогах України

Цей поворот на міжнародній трасі біля села Птичі у Рівненській області місцевих давно жахає. Бо ж тут із моторошною періодичністю розбиваються і гинуть люди.

Цього разу до кривавої трагедії призвело зухвальство водія мікроавтобуса Renault. Розігнався так, що просто не вписався. Бус врізався у відбійник з такою силою, що пасажири повилітали з салону разом із сидіннями. Двоє людей загинули миттєво, ще п’ятеро – травмовані. Один чоловік – у реанімації у вкрай тяжкому стані. Слідчі припускають, що виною всьому перевищення швидкості.

– Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Renault Traffic не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули та ще одна особа перебуває із травмами в реанімації. Також іще четверо осіб після надання допомоги відпущені, – повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

Ще одне ДТП сталося на столичному проспекті. Автобус, вщент набитий пасажирами, наче з трампліна злетів із височезного бордюру та перекинувся.

Аж 18 людей звернулися до медиків. Вісьмох із них довелося навіть госпіталізувати. І це відносно пощастило. Бо вже некерований автобус пройшов у лічених сантиметрах від бензовоза. Сам водій запевняє: побачив попереду ДТП і вирішив проскочити.

Крім того, на в’їзді до Києва з боку єдиної швидкісної автомагістралі водій Audi так розігнався, що не помітив інших автомобілів, які зупинилися на світлофорі. Буквально розгромив Ford, в якому їхав головний футбольний арбітр України, 72-річний італієць Лучано Лучі. Його та помічника з серйозними травмами вже прооперували в нейрохірургії.