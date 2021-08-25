Убил после скандала: в Киеве мужчина сбросил любовницу с балкона

В Киеве на Троещине мужчина сбросил женщину с балкона седьмого этажа, в результате чего та умерла от полученных травм.

Подозреваемый попытался сбежать с места преступления, однако очевидцы не дали ему этого сделать.

— Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, врачи и судебно-медицинский эксперт, – сообщила Нацполиция.

Следователи выяснили, что мужчина проживал со своей жертвой на съемной квартире. По предварительным данным, между сожителями произошел скандал.

Разъяренный любовник в результате умышленно вытолкал 37-летнюю жертву с балкона. Медики, прибывшие на место происшествия, вынуждены были констатировать ее смерть.

Задержанным оказался 55-летний уроженец Донецкой области, который уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Арестованному готовят сообщение о подозрении в статье 115 УК Украины (Умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.