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Дмитро Кудрявцев |

Убив після скандалу: у Києві чоловік скинув коханку з балкону

нацполіція

У Києві на Троєщині чоловік скинув жінку з балкону сьомого поверху, внаслідок чого та померла від отриманих травм.

Підозрюваний спробував втекти з місця злочину, але очевидці не дали йому цього зробити.

– Для з’ясування всіх обставин на місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та судово-медичний експерт, – повідомила Нацполіція.

Слідчі з’ясували, що чоловік проживав зі своєю жертвою на орендованій квартирі. За попередніми даними, між співмешканцями стався скандал.

Убив після скандалу: у Києві чоловік скинув коханку з балкону

Розлючений коханець навмисно виштовхав 37-річну жертву з балкону. Медики, які прибули на місце події, змушені були констатувати її смерть.

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Затриманим виявився 55-річний уродженець Донецької області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбійний напад. Заарештованому готують повідомлення про підозру за статтею 115 КК України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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