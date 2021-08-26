19-летнего гражданина Израиля после драки в Умани обязали вернуться домой и три года не пересекать границу Украины.

Таково решение работников Нацполиции и миграционной службы.

Конфликт между паломниками произошел на улице Пушкина 22 августа. Израильтянин устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.

Сотрудники полиции составили на правонарушителя административный протокол по статье Мелкое хулиганство.

Такие действия в Украине наказывают штрафом от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественными работами до 60 часов, исправительными работами до двух месяцев с отчислением 20% заработка или административным арестом до 15 суток.

Иностранцу же ограничили срок пребывания на территории Украины и запретили въезжать в течение трех лет.

24 августа еще один гражданин Израиля устроил стрельбу на улице Шевченко. В Уманскую центральную больницу госпитализировали 38-летнего местного жителя. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

6-8 сентября хасиды у могилы цадика Нахмана в Умани будут праздновать иудейский Новый год Рош ха-Шана. По предварительным подсчетам, в город прибудет около 50 тыс. человек.

За безопасностью в Умани будут следить более 800 полицейских. Помогать украинским правоохранителям будут и коллеги из Израиля.

Сейчас в Умани уже действует полицейская станция, которая собирает данные с полусотни камер видеонаблюдения.