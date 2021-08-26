19-річного громадянина Ізраїлю після бійки в Умані зобов’язали повернутися додому та три роки не перетинати кордон України.

Таким є рішення працівників Нацполіції та міграційної служби.

Конфлікт між прочанами стався на вулиці Пушкіна 22 серпня. Ізраїльтянин влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.

Працівники поліції склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею Дрібне хуліганство.

Такі дії в Україні карають штрафом від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами до 60 годин, виправними роботами до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку або адміністративним арештом до 15 діб.

Іноземцеві ж обмежили термін перебування на території України та заборонили в’їжджати протягом трьох років.

24 серпня ще один громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину на вулиці Шевченка. До Уманської центральної лікарні госпіталізували 38-річного місцевого жителя. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Зловмисника затримали. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

6-8 вересня хасиди біля могили цадика Нахмана в Умані святкуватимуть іудейський новий рік Рош ха-Шана. За попередніми підрахунками, до міста прибуде близько 50 тис. осіб.

За безпекою в Умані стежитимуть понад 800 поліцейських. Допомагатимуть українським правоохоронцям і колеги з Ізраїлю.

Нині в Умані вже діє поліцейська станція, яка збирає дані із півсотні камер відеоспостереження.