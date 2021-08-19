Около 50 тыс. хасидов прибудут в Умань Черкасскую область ради празднования иудейского нового года Рош ха-Шана.

Об этом во время координационного совещания сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич.

Для контроля за безопасностью в Умань направят сводный отряд полицейских из соседних регионов Украины.

– Сейчас планируется привлечь более 800 полицейских. Украинским правоохранителям будут помогать коллеги из Израиля, – отметил Игорь Бабич.

Полицейские круглосуточно будут нести службу во время празднования Рош ха-Шана и контролировать соблюдение требований карантина в районе компактного пребывания паломников-хасидов.

Сейчас в Умани уже действует полицейская станция, которую обеспечили всеми необходимыми техническими возможностями, и малый ситуационный центр.

– Полсотни камер видеонаблюдения, которые выведены на мониторы, позволяют наблюдать за ситуацией в районе паломничества и вовремя реагировать на правонарушения, – отмечает начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.

В прошлом году на Рош ха-Шана, который отмечался 18-20 сентября, на могилу Цадика Нахмана в Умани приехали лишь три тысячи хасидов.

Все остальные не смогли попасть на территорию Украины из-за запрета на въезд иностранцев, который действовал до 28 сентября из-за пандемии коронавируса.

Паломники находились на украинско-белорусской границе до начала нового года – 18 сентября, а затем вернулись на празднование в Беларусь.

В 2021 году Рош ха-Шана будет отмечаться 6-8 сентября.