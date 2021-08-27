Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Зеленский осудил теракт в Кабуле и выразил соболезнования семьям погибших

Володимир Зеленський

Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на взрывы вблизи аэропорта Кабула 26 августа.

— Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи, — написал глава государства в Twitter.

Он также призвал все стороны конфликта в Афганистане отреагировать на теракт.

 

По неподтвержденным данным, жертвами двух взрывов вблизи аэропорта Кабула стали около 60 человек, еще 140 ранены.

В Минобороны США сообщили о гибели 12 своих военных, еще 15 получили ранения.

По словам главы Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот аэропорта и у отеля.

Несмотря на теракт в Кабуле, США продолжают эвакуацию, добавил генерал.

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка