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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током

Смерть ребенка под Киевом

13-летний подросток залез на вагон грузового поезда, где его ударило током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Информация об этом поступила в отделение полиции поселка городского типа Бородянка в четверг, 26 августа, около 16 часов.

Трагедия произошла в поселке Песковка на железнодорожной станции Тетерев.

Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током
Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током
Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током
Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током
Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током / 2 фотографии

На место происшествия была отправлен полицейский патруль и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что ученик 7-го класса одной из местных школ шел вдоль грузового поезда и залез на один из вагонов, где он и получил удар током.

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