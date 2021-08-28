13-летний подросток залез на вагон грузового поезда, где его ударило током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Информация об этом поступила в отделение полиции поселка городского типа Бородянка в четверг, 26 августа, около 16 часов.

Трагедия произошла в поселке Песковка на железнодорожной станции Тетерев.

Под Киевом школьник залез на вагон грузового поезда и погиб от удара током / 2 фотографии

На место происшествия была отправлен полицейский патруль и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что ученик 7-го класса одной из местных школ шел вдоль грузового поезда и залез на один из вагонов, где он и получил удар током.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины.