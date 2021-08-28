13-річний підліток заліз на вагон вантажного поїзда, де його вдарило струмом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.

Інформація про це надійшла до відділення поліції селища міського типу Бородянка в четвер, 26 серпня, близько 16 години.

Трагедія сталася в селищі Пісківка на залізничній станції Тетерів.

Під Києвом школяр заліз на вагон вантажного поїзда і загинув від удару струмом / 2 фотографии

На місце події було відправлено поліцейський патруль та слідчо-оперативну група.

З’ясувалося, що учень 7-го класу однієї з місцевих шкіл йшов уздовж вантажного поїзда і заліз на один з вагонів, де він і отримав удар струмом.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) КК України.