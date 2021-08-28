Хочуть непропорційної відповіді: в Авдіївці поранено вісім бійців ЗСУ

В результаті обстрілу населеного пункту Авдіївка проросійськими найманцями поранення і травми отримали вісім військовослужбовців.

Про це повідомили в українській делегації Тристоронньої контактної групи.

Повідомляється, що обстріл вівся з мінометів калібром 120 мм і 122-мм ствольної артилерії, які заборонені Мінськими угодами.

За даними ТКГ, українські захисники завдали удару у відповідь по позиціях противника і придушили вогневі точки, однак місцеві жителі та журналіст Юрій Бутусов повідомляють, що ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

У свою чергу в українській делегації заявили, що такі дії Росії спрямовані на провокування ЗСУ на непропорційну відповідь, щоб потім на найвищому рівні спробувати довести агресивні дії з боку України.

Головною метою є зрив переговорів президентів України і США – Володимира Зеленського та Джо Байдена про активізацію участі Вашингтона у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

– Хочемо попередити громадян України: на тлі візиту президента в США бойова активність з боку супротивника може бути додатково збільшена і до цього потрібно бути морально готовими, – сказано в повідомленні.

Водночас українська делегація не має наміру скликати позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, оскільки не сподівається на згоду з боку РФ, яка вже двічі за минулі тижні блокувала проведення зустрічей.