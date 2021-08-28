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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

На Львовщине иномарка сбила восьмилетнего мальчика

Полиция

На Львовщине 48-летний водитель иномарки Volkswagen Caddy сбил восьмилетнего мальчика.

Инцидент произошел в селе Солонка вечером пятницы, 27 августа, сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате ДТП ребенок попал в реанимацию детской горбольницы.

У него диагностировано сотрясение мозга, ушиб спинки носа, рану лобной области и закрытый перелом правой голени со смещением.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту нарушения ч.2 ст.276 (Нарушение ПДД водителем, которое повлекло тяжкий вред здоровью людей) УК Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.

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Фото: Нацполиция

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