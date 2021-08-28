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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Львівщині іномарка збила восьмирічного хлопчика

Полиция

На Львівщині 48-річний водій іномарки Volkswagen Caddy збив восьмирічного хлопчика.

Інцидент стався в селі Солонка ввечері п’ятниці, 27 серпня, повідомили у прес-службі департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

В результаті ДТП дитина потрапила в реанімацію дитячої міськлікарні.

У неї діагностовано струс мозку, забій спинки носа, рану лобної ділянки і закритий перелом правої гомілки зі зміщенням.

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом порушення ч.2 ст.276 (Порушення правил дорожнього руху водієм, яке спричинило тяжку шкоду здоров’ю людей) КК України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до семи років.

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Фото: Нацполіція

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