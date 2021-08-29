В Запорожье возле кафе неизвестные открыли стрельбу — пострадали 5 человек

В Запорожье в результате перестрелки у кафе пострадали 5 человек, двое задержаны.

Как сообщили в полиции Запорожской области, инцидент произошел сегодня, 29 августа, рано утром.

— Около пяти утра в отделение полиции №1 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие, — сообщили правоохранители.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта из пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пятеро граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

В районе улицы Северное шоссе злоумышленников догнали полицейские.

Правонарушители — жители Запорожья. Одному 29 лет, другому — 34.

Их задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. В результате этого ранения одного работника полиции и гражданского человека. В городе ввели спецоперацию Гром.

По данным СМИ, на месте перестрелки пока работает семь нарядов полиции — вся дорога перекрыта. Пострадавшего милиционера и гражданина госпитализировали в больницу.