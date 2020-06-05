Правоохранители установили 67 причастных к перестрелке в Броварах Киевской области.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 уведомлено о подозрении, в том числе пятерым – заочно, 39 лицам избрана мера пресечения, — заявил Аваков во время выступления в Раде.

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Также он отметил, что сразу были задержаны 11 человек, затем еще более двух десятков подозреваемых, 1 июня арестовали еще 13 человек, в частности инициатора.

Перестрелка в Броварах

Перестрелка из-за распределение пассажиропотока между двумя перевозчиками произошла 29 мая в микрорайоне Торгмаш Броваров Киевской области. В результате ранения получили два человека. 11 стрелков полиция задержала на месте.

Правоохранители потом задержали еще около двух десятков причастных. 1 июня полиция арестовала еще 13 человек, которые принимали участие в перестрелке. Среди задержанных криминальный авторитет Виха или Журавель.