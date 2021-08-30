Смертельное ДТП на Прикарпатье: один человек погиб, пятеро пострадали

В Ивано-Франковской области на трассе Р-20 Снятин-Тязив произошла авария, в результате которой погибла женщина-пассажирка и травмировались двое детей и трое взрослых.

По предварительной информации, автомобиль Renault Kangoo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ 2410, пассажирка которого от полученных травм погибла на месте происшествия.

Водитель этого автомобиля, 1950 года рождения, получил легкие телесные повреждения. Кроме того, в больницу доставили водителя 1959 года рождения, двух взрослых и двух несовершеннолетних пассажиров Renault Kangoo.

Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения.

28 августа произошло масштабное ДТП под Львовом. В результате аварии погибла 11-летняя девочка. По данным правоохранителей, 64-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с легковушкой Honda.

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi. Затем грузовик столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил прицеп с автомобилями.