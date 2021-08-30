Смертельна ДТП на Прикарпатті: одна людина загинула, п’ятеро постраждали

В Івано-Франківській області на трасі Р-20 Снятин-Тязів сталася аварія, внаслідок якої загинула жінка-пасажирка і травмувалися двоє дітей та троє дорослих.

За попередньою інформацією, автомобіль Renault Kangoo виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем ГАЗ 2410, пасажирка якого від отриманих травм загинула на місці події.

Водій цього автомобіля, 1950 року народження, отримав легкі тілесні ушкодження. Крім того, у лікарню доставили водія 1959 року народження, двох дорослих і двох неповнолітніх пасажирів Renault Kangoo.

Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння.

28 серпня сталася масштабна ДТП під Львовом. Унаслідок аварії загинула 11-річна дівчинка. За даними правоохоронців, 64-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом зіткнувся з легковиком Honda.

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась із автомобілем Mitsubishi. Потім вантажівка зіткнулась із Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив причіп з автомобілями.