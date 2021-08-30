Новый лесной пожар вспыхнул в Луганской области

В Луганской области 30 августа вспыхнул лесной пожар. Спасателям уже удалось локализовать огонь.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, загорелась хвойная подстилка в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района.

Спасатели локализовали пожар в 14:30. Тушение продолжается. Беспилотник спасателей проводит мониторинг ситуации.

В Луганской области вспыхнул новый лесной пожар / 5 фотографий

Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено, отметили в ГСЧС.

Лесные пожары в Луганской области

В июле 2020 года в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. В результате было уничтожено около 30 тыс. гектаров лесов.

Также были уничтожены жилые дома, погибли три человека. В ноябре Государственное бюро расследований заявило, что одной из основных причин масштабных пожаров стало хищение топлива работниками ГСЧС, из-за чего пожарные автомобили не смогли в нужное время прибыть на место.

Подробнее о восстановлении лесов в Луганской области читайте в материале Фактов ICTV.