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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Луганській області спалахнула нова лісова пожежа

лесной пожар

У Луганській області 30 серпня спалахнула лісова пожежа. Рятувальникам вже вдалося локалізувати вогонь.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, загорілася хвойна підстилка в лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району.

Рятувальники локалізували пожежу о 14:30. Гасіння триває. Безпілотник рятувальників проводить моніторинг ситуації.

Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
Нова лісова пожежа спалахнула в Луганській області
У Луганській області спалахнула нова лісова пожежа / 5 фотографий

Під час пожежі загиблих і постраждалих не виявлено, зазначили в ДСНС.

Лісові пожежі в Луганській області

В липні 2020 року в Луганській області спалахнули масштабні лісові пожежі. В результаті було знищено близько 30 тис. гектарів лісів. 

Також були знищені житлові будинки, загинули три людини. У листопаді Державне бюро розслідувань заявило, що однією з основних причин масштабних пожеж стало розкрадання палива працівниками ДСНС, через що пожежні автомобілі не змогли в потрібний час прибути на місце.

Детальніше про відновлення лісів в Луганській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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