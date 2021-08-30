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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Сбой в метрополитене Киева: нельзя купить билет и пополнить карту

Метро в Киеве

В понедельник, 30 августа, в метрополитене Киева произошел технический сбой. В результате чего возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

— Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок, — сообщают в КГГА.

В то же время отмечают, что все приобретенные заранее поездки срабатывают.

Также сообщается, что специалисты уже устранили причины технического сбоя.

Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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