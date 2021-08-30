Збій у метрополітені Києва: не можна купити квиток і поповнити карту

У понеділок, 30 серпня, у метрополітені Києва стався технічний збій. Унаслідок цього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

– Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок, – повідомляють у КМДА.

Водночас наголошують, що усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.

Також повідомляється, що фахівці вже усунули причини технічного збою.

Система відновлює роботу та запрацює у штатному режимі орієнтовно протягом години.