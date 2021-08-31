В Черкасской области в течение нескольких часов произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало трое детей. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Семилетний мальчик попал под колеса легковушки на улице Кривошеи в городе Ватутино. Бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место происшествия через три минуты.

Ребенку, который находился без сознания в состоянии комы, оказали неотложную помощь и доставили в Звенигородскую многопрофильную больницу.

У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, раны и закрытую травму живота.

Утром на выезде из Смелы в сторону Черкасс под колеса машины оказались еще две девочки. В результате аварии авто съехало в кювет.

К месту происшествия срочно выехали две бригады скорой медицинской помощи.

12-летнюю девочку, вероятно, с переломом голеностопного сустава госпитализировали в Смелянскую многопрофильную больницу.

Туда же отвезли и девятилетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра, ребер и закрытой травмой живота.

Оказали на месте происшествия помощь и 30-летнему водителю, у которой случилась острая стрессовая реакция. От госпитализации она отказалась.

За последние трое суток в Черкасской области участниками ДТП стало уже пятеро юных пешеходов.

Медики просят водителей не допускать рискованных маневров, соблюдать скоростные режимы в населенных пунктах и вне их, чтобы иметь возможность быстро сориентироваться при условии неожиданной смены обстановки.

Объяснить детям необходимость соблюдения правил дорожного движения просят и родителей.

Источник: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета