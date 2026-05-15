Запуск специального трибунала по преступлению агрессии РФ стал “точкой невозврата” для международного правосудия.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил во время выступления на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Заявления Сибиги о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Глава МИД Украины назвал день принятия соглашения о запуске Специального трибунала историческим.

По словам Сибиги, спецтрибунал в Гааге должен восстановить справедливость после российской агрессии так же, как это сделал Нюрнбергский трибунал после Второй мировой войны.

— Сегодня мы прошли точку невозврата. Специальный трибунал становится юридической реальностью. Очень немногие верили, что этот день наступит. Но он наступил, — заявил министр.

Он подчеркнул, что еще год назад во Львове было принято политическое решение о создании механизма ответственности, а теперь стороны уже имеют имплементационное соглашение.

— Для международного уголовного правосудия такая скорость — настоящий юридический рекорд, — сказал Сибига.

Во время выступления глава МИД заявил, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии против Украины.

— Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие сегодня получили свои билеты в Гаагу, — подчеркнул Сибига.

Он также заявил, что Владимир Путин “войдет в историю как преступник”.

Что принял Совет Европы

15 мая Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение для запуска специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Речь идет об утверждении расширенного частичного соглашения о создании руководящего комитета трибунала, который будет определять административные и управленческие основы его работы.

В МИД Украины сообщили, что решение поддержали 37 государств.

Там отметили, что это уже третий учредительный документ в процедуре создания трибунала.

По словам Сибиги, система ответственности за агрессию РФ будет состоять из нескольких элементов:

специального трибунала;

международной компенсационной комиссии;

реестра убытков.

В МИД также отметили, что к расширенному частичному соглашению смогут присоединяться не только страны-члены Совета Европы, но и другие государства.

Ожидается, что впоследствии определят помещение трибунала в Гааге и сформируют первый руководящий комитет.

Ранее Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению о создании специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.

5 мая Совет ЕС утвердил решение о подписании соответствующего расширенного частичного соглашения.

По состоянию на 12 мая о готовности присоединиться к механизму заявили 32 государства.

Источник : Укринформ

