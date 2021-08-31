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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

В Австрії у ДТП з українцями загинув 6-річний хлопчик, менший брат – у реанімації

ДТП з українцями в Австрії

Вранці 31 серпня на трасі А2 в Австрії сталася смертельна ДТП, в якій загинув шестирічний українець.

Автомобіль Ford з італійськими номерами, в якому їхала сім’я з України, – батьки (34 та 42 років), а також хлопчики шести і двох років – зупинився на третій смузі траси через технічну несправність.

У цей момент машина, за кермом якої знаходився 40-річний громадянин Австрії, врізалася в авто українців.

Удар був такий сильний, що 6-річний хлопчик, який сидів на задньому сидінні, загинув на місці, а його 2-річного брата у тяжкому стані  вертольотом госпіталізували до лікарні Донауштадт у Відні.

ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
ДТП з українцями в Австрії
В Австрії у ДТП з українцями загинув 6-річний хлопчик, менший брат – у реанімації / 4 фотографии

Батьків хлопчиків доставили в лікарню в Бадені. А водій авто, який врізався в їхню машину, отримав легкі травми.

Через аварію на трасі утворився величезний затор. Поліція встановлює причини ДТП.

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Джерело: Kronen Zeitung

Фото: Kronen Zeitung

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