Новости Киева: задержали мужчину, который угрожал убийством бывшей девушке

В Киеве задержали 37-летнего мужчину, который угрожал убийством экс-девушке после разрыва отношений с ней.
Уроженец Одесской области после расставания запугивал женщину. Также он посылал видеообращение с угрозами на ее мобильный телефон и ее отцу.
Кроме того, он приходил к ней на работу с оружием.
Сегодня, 31 августа, он попросил своего 29-летнего товарища подорвать дымовую шашку рядом с салоном красоты на улице Руданского, где работает женщина, чтобы запугать ее.
Однако после этого инцидента женщина вызвала полицейских, которые и задержали злоумышленников.
Во время задержания у мужчины, который угрожал бывшей возлюбленной, полицейские изъяли пистолет и патроны.
Известно, что он также находится в розыске за кражу в Дарницком районе Киева.
По данным фактам следователи начали три уголовных производства по статьям об угрозе убийством, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и о хулиганстве.
Бывшему парню потерпевшей избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
А вот его товарища суд отпустил под личное обязательство. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.