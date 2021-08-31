Новости Киева: задержали мужчину, который угрожал убийством бывшей девушке

В Киеве задержали 37-летнего мужчину, который угрожал убийством экс-девушке после разрыва отношений с ней.

Уроженец Одесской области после расставания запугивал женщину. Также он посылал видеообращение с угрозами на ее мобильный телефон и ее отцу.

Кроме того, он приходил к ней на работу с оружием.

Запугивал после расставания: в Киеве мужчина угрожал убийством экс-девушке / 4 фотографии

Сегодня, 31 августа, он попросил своего 29-летнего товарища подорвать дымовую шашку рядом с салоном красоты на улице Руданского, где работает женщина, чтобы запугать ее.

Однако после этого инцидента женщина вызвала полицейских, которые и задержали злоумышленников.

Во время задержания у мужчины, который угрожал бывшей возлюбленной, полицейские изъяли пистолет и патроны.

Известно, что он также находится в розыске за кражу в Дарницком районе Киева.

По данным фактам следователи начали три уголовных производства по статьям об угрозе убийством, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и о хулиганстве.

Бывшему парню потерпевшей избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

А вот его товарища суд отпустил под личное обязательство. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.