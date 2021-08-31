Новини Києва: затримали чоловіка, який погрожував вбивством колишній дівчині

У Києві затримали 37-річного чоловіка, який погрожував вбивством екс-дівчині після розриву стосунків з нею.

Уродженець Одеської області після розставання залякував жінку. Також він надсилав відеозвернення з погрозами на її мобільний телефон та її батьку.

Окрім того, чоловік приходив до неї на роботу зі зброєю.

Залякував після розставання: у Києві чоловік погрожував вбивством екс-дівчині / 4 фотографии

Сьогодні, 31 серпня, він підбурив свого 29-річного товариша підірвати димову шашку поряд із салоном краси на вулиці Руданського, де працює жінка, щоб залякати її.

Однак після цього інциденту жінка викликала поліцейських, які згодом затримали зловмисників.

Під час затримання у чоловіка, який погрожував колишній коханій, поліцейські вилучили пістолет та набої.

Відомо, що він також перебуває у розшуку за крадіжку у Дарницькому районі Києва.

За цими фактами слідчі розпочали три кримінальних провадження за статтями про погрозу вбивством, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та про хуліганство.

Колишньому хлопцеві потерпілої обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до семи років в’язниці.

А от його товариша суд відпустив під особисте зобов’язання. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі за хуліганство.