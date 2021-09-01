В Житомирской области вынесли приговор 24-летнему мужчине, который хотел задушить двухлетнего сына за громкий плач.

По данным прокуроров, в январе 2020 года житель одного из сел Малинского района, которого неоднократно судили, пытался убить своего ребенка.

В прошлом году утром 27 января около 8.00 мужчина сам ухаживал дома за малышом.

Однако отец настолько рассердился из-за громкого плача мальчика, что решил его задушить. Он положил сына на диван и прижал ему нос и рот рукой.

А когда ребенок потерял сознание, накрыл простыней, чтобы придать вид, будто он спит.

К счастью, мальчика успела спасти его бабушка — мать обвиняемого.

Так, женщина зашла в комнату, где обнаружила без сознания внука. Она предоставила ему домедицинскую помощь и вызвала скорую.

Во время следствия правоохранители выяснили, что родители ребенка живут отдельно, однако общаются.

Утром 27 января 2020 года мать привезла ребенка в бабушкин дом и оставила под надзор отцу, поскольку сама поехала на работу.

Но мальчик проснулся и начал плакать, а мужчина, находясь в раздраженном состоянии, не смог его успокоить и совершил преступление.

Уже в этом году Коростенский горрайонный суд признал мужчину виновным в преступлении.

Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура, Нацполиция