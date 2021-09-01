У Житомирській області винесли вирок 24-річному чоловіку, який хотів задушити дворічного сина за голосний плач.

За даними прокурорів, у січні 2020 року житель одного із сіл Малинського району, якого неодноразово судили, намагався вбити свою дитину.

Торік вранці 27 січня близько 8.00 чоловік сам доглядав вдома за малюком.

Однак батько наскільки роздратувався голосним плачем хлопчика, що вирішив його задушити. Він поклав сина на диван та притиснув йому ніс і рот рукою.

А коли дитина знепритомніла, накрив простирадлом, щоб надати вигляд, ніби вона спить.

На щастя, хлопчика встигла врятувати його бабуся – мати обвинуваченого.

Так, жінка зайшла до кімнати, де виявила непритомного онука. Вона надала йому домедичну допомогу і викликала швидку.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що батьки дитини живуть окремо, однак спілкуються.

Вранці 27 січня 2020 року мати привезла дитину до бабусиного будинку та залишила під нагляд батькові, оскільки сама поїхала на роботу.

Хлопчик прокинувся та почав плакати, а чоловік, перебуваючи у роздратованому стані, не зміг його заспокоїти і вчинив злочин.

Уже цього року Коростенський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у злочині.

Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Джерело: Прокуратура, Нацполіція