На Львовщине грузовик протаранил продуктовый магазин: три человека погибли

В городе Рудки Самборского района Львовской области грузовик Renault протаранил магазин, в результате чего погибли три человека.

Авария произошла в пятницу, 3 сентября, примерно в 16.20 на улице Самборской, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, водитель тягача не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

Сначала в полиции сообщили о четырех жертвах ДТП, но потом уточнили информацию, что среди погибших водитель грузовика, а также две местные жительницы.

Еще двое девушек 10 и 16 лет получили серьезные ранения, после чего их доставили в больницу и пытаются спасти.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личности погибших устанавливаются.