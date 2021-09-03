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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Львівщині вантажівка протаранила продуктовий магазин: чотири людини загинули

ДТП в львовской области

У місті Рудки Самбірського району Львівської області вантажівка Renault протаранила магазин, в результаті чого загинули чотири людини.

Аварія сталася в п’ятницю, 3 вересня, приблизно о 16.20 на вулиці Самбірській, повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіціі у Львівській області.

За попередньою інформацією, водій тягача не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в’їхав у продуктовий магазин.

ДТП во Львове

В результаті ДТП на місці події загинув сам водій вантажівки, а також дві місцеві жительки.

Ще одна неповнолітня дівчина отримала серйозні поранення, після чого її доставили до лікарні, проте лікарям врятувати постраждалу не вдалося.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Особи загиблих встановлюються.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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