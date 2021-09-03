В пятницу, 3 сентября, 14-летний школьник в Запорожье пережил клиническую смерть. Ему стало плохо во время урока в учебном заведении.

Об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

— Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация, — рассказал Малашенко.

По его словам, школьника доставили живого в больницу с хорошим на тот момент прогнозом.

Известно, что инцидент произошел в Запорожской гимназии № 8. Сейчас о состоянии пострадавшего ничего не известно.

Недавно в Ровенской области медики скорой спасли годовалого ребенка, который находился в состоянии клинической смерти.

Мать ребенка рассказала, что у девочки внезапно поднялась температура тела. В течение дня родные самостоятельно пытались ее сбить, но вечером у ребенка остановилась сердечная деятельность.

Врачам удалось вернуть девочку к жизни. Они поставили предварительный диагноз — состояние после клинической смерти.

Источник: Константин Малашенко