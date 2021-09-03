У п’ятницю, 3 вересня, 14-річний школяр у Запоріжжі пережив клінічну смерть. Йому стало зле під час уроку в навчальному закладі.

Про це повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги і медицини катастроф Костянтин Малашенко.

– Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцеві, якому прямо на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація, – розповів Малашенко.

За його словами, школяра доставили живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом.

Відомо, що інцидент стався у Запорізькій гімназії № 8. Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

Нещодавно на Рівненщині медики швидкої врятували однорічну дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті.

Мати дитини розповіла, що у дівчинки раптово піднялася температура тіла. Протягом дня рідні самостійно намагалися її збити, але увечері у дитини зупинилася серцева діяльність.

Лікарям вдалося повернути дівчинку до життя. Вони поставили попередній діагноз – стан після клінічної смерті.

Джерело: Костянтин Малашенко