Министерство культуры Молдовы опубликовало перечень артистов, которых не рекомендуют приглашать на концерты и другие культурно-художественные мероприятия в стране. В список попал и украинский певец Олег Винник.

Кроме него, в перечень вошли еще 24 артиста — преимущественно российские исполнители и группы. Среди них Баста, Сергей Шнуров и группа Ленинград, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Леонид Агутин, t.A.T.u, Ночные Снайперы, Руки Вверх, Моргенштерн и другие.

В документе указано, что перечень носит рекомендательный характер и будет обновляться в соответствии с новыми обращениями от организаторов культурных мероприятий.

Сейчас смотрят

Как формировали перечень артистов

В Минкульте Молдовы объяснили, что список составили на основании обращений государственных учреждений культуры и организаторов концертов.

Еще в феврале 2026 года ведомство попросило организаторов заранее сообщать о намерении пригласить иностранных артистов, прежде всего из стран СНГ и государств, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию.

В министерстве подчеркнули, что этот перечень носит рекомендательный характер. Он не запрещает проводить концерты или другие культурные мероприятия, а призван помочь избежать возможных рисков для безопасности Молдовы.

Какие последствия могут ждать организаторов

Если организаторы все же пригласят артистов из этого списка или публичных лиц, которые поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, они сами будут отвечать за возможные последствия.

В частности, таким артистам могут не разрешить въезд в Молдову. Из-за этого концерт могут отменить, а организатор и партнеры рискуют понести репутационные потери.

Министерство также советует обращаться за его позицией еще до того, как объявлять мероприятие и открывать продажу билетов.

На момент публикации Олег Винник публично не комментировал включение своего имени в этот список.

Фото: Олег Винник

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.