Во временно оккупированном Крыму и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации на фоне усиления ударов Сил обороны Украины по военным объектам Российской Федерации.

Об этом сообщают назначенные Россией оккупационный псевдоглава Крыма Сергей Аксенов и псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Режим чрезвычайной ситуации в Крыму

По информации российских оккупантов, с 13:00 26 июня в Крыму и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации.

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– Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения, – сказал Аксенов.

Как утверждает Развожаев, ситуация с энергоснабжением остается сложной в Крыму. Он выразил надежду, что в Севастополе за сутки свет удастся восстановить.

По словам псевдогубернатора Севастополя, режим чрезвычайной ситуации вводится для того, чтобы предприниматели якобы могли оценивать определенные моменты в ситуациях обязательств, как форс-мажорные.

Кроме того, он советует жителям Крыма обращаться в оккупационные муниципальные комиссии за компенсациями в случае перепадов напряжения, в результате чего может сгореть оборудование первой необходимости.

Чрезвычайная ситуация – что предполагает

Чрезвычайная ситуация является особым правовым режимом, который временно вводится в стране или отдельных областях из-за масштабных катастроф, эпидемий, массовых беспорядков или угрозы захвата власти.

Благодаря ему руководство получает расширенные полномочия, необходимые для быстрого устранения опасности и стабилизации ситуации. В настоящее время непонятно, какие именно ограничения будет предусматривать ЧС в Крыму и Севастополе.

В ночь на 26 июня были слышны взрывы в Крыму. Местные жители сообщали об атаке беспилотников, после чего в районе Керчи зафиксировали пожары. После этого движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на шесть часов.

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