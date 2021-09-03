Тротил, детонаторы и гранаты: на Луганщине обнаружили схрон боевиков

В Луганской области вблизи поселка Беловодск Старобельского района сотрудники СБУ нашли большой схрон боевиков – много боеприпасов, тротил, электродетонаторы, которые предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Тайник оборудовала диверсионная группа, которая действовала на Луганщине еще в 2014 году. Тогда во время подрыва моста в селе Евсуг двое боевиков погибли, а третий до сих пор служит в так называемом МГБ ЛНР.

Из тайника изъяли 4 кг тротила, два электродетонатора, три запала, 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в частности одну из бикфордовым шнуром, пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, а еще — почти 400 патронов различного калибра.

Все эти средства поражения, по данным СБУ, боевики планировали использовать для совершения диверсий на подконтрольной Украине территории.