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Валентина Летяк |

Тротил, детонаторы и гранаты: на Луганщине обнаружили схрон боевиков

Схрон бойовиків на Луганщині

В Луганской области вблизи поселка Беловодск Старобельского района сотрудники СБУ нашли большой схрон боевиков – много боеприпасов, тротил, электродетонаторы, которые предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Тайник оборудовала диверсионная группа, которая действовала на Луганщине еще в 2014 году. Тогда во время подрыва моста в селе Евсуг двое боевиков погибли, а третий до сих пор служит в так называемом МГБ ЛНР.

Из тайника изъяли 4 кг тротила, два электродетонатора, три запала, 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в частности одну из бикфордовым шнуром, пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, а еще — почти 400 патронов различного калибра.

Все эти средства поражения, по данным СБУ, боевики планировали использовать для совершения диверсий на подконтрольной Украине территории.

Схрон бойовиків на Луганщині
Схрон бойовиків на Луганщині
Схрон бойовиків на Луганщині
Схрон бойовиків на Луганщині
Тротил, детонаторы и гранаты: на Луганщине обнаружили схрон боевиков / 2 фотографии
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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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