Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Тротил, детонатори та гранати: на Луганщині виявили схрон бойовиків

Схрон бойовиків на Луганщині

У Луганській області поблизу селища Біловодськ Старобільського району співробітники СБУ знайшли великий схрон бойовиків – багато боєприпасів, тротил, електродетонатори, які призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Схованку обладнала диверсійна група, яка діяла на Луганщині ще у 2014 році. Тоді під час підриву мосту у селі Євсуг двоє бойовиків загинули, а третій й досі служить у так званому МДБ ЛНР.

Зі схрону вилучили 4 кг тротилу, два електродетонатори, три запали, 14 гранат Ф-1 та РГД-5, зокрема одну із бікфордовим шнуром, п’ять гранатометних пострілів ВОГ-25, а ще – майже 400 набоїв різного калібру.

Усі ці засоби ураження, за даними СБУ, бойовики планували використати для вчинення диверсій на підконтрольній Україні території.

Схрон бойовиків на Луганщині
Схрон бойовиків на Луганщині
Схрон бойовиків на Луганщині
Схрон бойовиків на Луганщині
Тротил, детонатори та гранати: на Луганщині виявили схрон бойовиків / 2 фотографии
Читайте
Допомагав РФ окуповувати Крим: СБУ затримала бойовика на Херсонщині

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка