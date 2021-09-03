Тротил, детонатори та гранати: на Луганщині виявили схрон бойовиків

У Луганській області поблизу селища Біловодськ Старобільського району співробітники СБУ знайшли великий схрон бойовиків – багато боєприпасів, тротил, електродетонатори, які призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Схованку обладнала диверсійна група, яка діяла на Луганщині ще у 2014 році. Тоді під час підриву мосту у селі Євсуг двоє бойовиків загинули, а третій й досі служить у так званому МДБ ЛНР.

Зі схрону вилучили 4 кг тротилу, два електродетонатори, три запали, 14 гранат Ф-1 та РГД-5, зокрема одну із бікфордовим шнуром, п’ять гранатометних пострілів ВОГ-25, а ще – майже 400 набоїв різного калібру.

Усі ці засоби ураження, за даними СБУ, бойовики планували використати для вчинення диверсій на підконтрольній Україні території.