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Дмитро Кудрявцев |

В МВД назвали предварительную причину возгорания в костеле святого Николая

В МВД назвали предварительную причину возгорания в костеле святого Николая

Пожар в костеле святого Николая в Киеве мог вспыхнуть в результате короткого замыкания в органе.

Предварительную версию правоохранителей озвучил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

— Возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00, – пояснил министр.

По словам Монастырского, правоохранительные органы взяли образцы с места происшествия для проведения экспертизы. Более того, начато уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее глава МВД также сообщил о том, что несущим конструкциям костела не было нанесено ущерба.

Он похвалил сотрудников ГСЧС за быструю реакцию, которая стала решающей для сохранности здания.

В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в результате пожаре серьезно пострадал орган и близлежащие помещения. Теперь специалисты проведут оценку ущерба, чтобы начать реконструкцию помещения.

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Источник: Україна 24

Фото: ГСЧС

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