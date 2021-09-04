В МВД назвали предварительную причину возгорания в костеле святого Николая

Пожар в костеле святого Николая в Киеве мог вспыхнуть в результате короткого замыкания в органе.
Предварительную версию правоохранителей озвучил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
— Возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00, – пояснил министр.
По словам Монастырского, правоохранительные органы взяли образцы с места происшествия для проведения экспертизы. Более того, начато уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее глава МВД также сообщил о том, что несущим конструкциям костела не было нанесено ущерба.
Он похвалил сотрудников ГСЧС за быструю реакцию, которая стала решающей для сохранности здания.
В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в результате пожаре серьезно пострадал орган и близлежащие помещения. Теперь специалисты проведут оценку ущерба, чтобы начать реконструкцию помещения.